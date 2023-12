Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 19 ani din Bistrița-Nasaud a fost reținut dupa ce a cumparat un laptop cu bani falși. Bancnotele contrafacute au ajuns in Cluj.,,La data de 9 Decembrie 2023, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj,sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa…

- Un tanar de 21 de ani, din Budești, fara permis de conducere, a furat o mașina cu care a intrat intr-un cap de pod. A abandonat-o și a furat alt autoturism, pe care l-a avariat, acesta fiind depistat ulterior de polițiști pe o strada din Cluj-Napoca. Tanarul a fost reținut pentru 24 de ore. Ieri, in…

- Un barbat de 41 de ani din Tadjikistan a fost prins de polițiștii de imigrari ca lucra fara forme legale la o firma din Bistrița-Nasaud. Acesta a fost amendat cu 800 de lei și a primit o decizie de returnare de pe teritoriul Romaniei. Polițiștii de imigrari din Bistrița-Nasaud au identificat, ieri,…

- Un barbat a fost condamnat la 3 ani de inchisoare, dupa ce a trimis acasa, in Bistrița-Nasaud, un pachet cu „biscuiți”. In pachetul care cantarea 5,5 kilograme se aflau, insa droguri. Romanul stabilit in Spania a fost condamnat la 3 ani de inchisoare, dupa ce a trimis rudelor din Bistrița-Nasaud, prin…

- O bistrițeanca a fost oprita in trafic de polițiștii clujeni. In una dintre roți avea ascunse droguri de mare risc. Mascații i-au puricat și locuința din Bistrița, iar femeia a fost trimisa dupa gratii de instanța clujeana. Polițiștii clujeni au oprit in trafic un autoturism condus de o bistrițeanca.…

- UPDATE – Minora de 16 ani, plecata voluntar din data de 13 septembrie a.c. a fost depistata de polițiști in municipiul Gherla. Aceasta a declarat ca pe durata plecarii nu a fost victima vreunei infracțiuni. ȘTIREA INIȚIALA, MAI JOS. Polițiștii din județul Cluj sunt in alerta. Oamenii legii cauta o minora…

- Polițiștii din județul Cluj sunt in alerta. Oamenii legii cauta o minora disparuta fara urma din Cluj–Napoca. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, „La data de 13 septembrie a.c, in jurul orei 19.25, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca VARGA ARANKA-KARINA,…