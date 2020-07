Bistrița-Năsăud: Două cazuri pozitive și nouă persoane vindecate. La nivel național, 1.104 cazuri în ultimele 24 de ore Avem 792 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore doi bistrițeni au fost infectați cu coronavirus, iar noua persoane au fost declarate vindecate și externate. La nivel național, in același interval de timp, au fost inregistrate 1.104 de cazuri noi de infecție. In ultimele 24 de ore, la nivelul județului nostru, au fost inregistrate doua cazuri noi de infecție cu coronavirus. Astfel, in acest moment 792 de bistrițeni au fost confirmați pozitiv cu COVID-19. Dintre persoanele infectate de la inceputul pandemiei, 580 s-au vindecat, iar 64 au decedat. In acest moment, in… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

