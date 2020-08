Bistrița-Năsăud: 6 cazuri pozitive, printre care un medic, 18 persoane vindecate și 3 decese Avem 927 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore șase bistrițeni au fost confirmați pozitiv la infecția cu coronavirus, iar 18 de persoane au fost declarate vindecate și externate. De asemenea, s-au inregistrat și trei decese. La nivel național, in același interval de timp, au fost inregistrate 1.345 de cazuri noi de infecție. In ultimele 24 de ore, la nivelul județului nostru, au fost inregistrate șase cazuri noi de infecție cu coronavirus, printre care un medic. Astfel, in acest moment 927 de bistrițeni au fost confirmați pozitiv cu COVID-19. Distinct de cazurile… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avem 921 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore 17 bistrițeni au fost confirmați pozitiv la infecția cu coronavirus, iar 22 de persoane au fost declarate vindecate și externate. La nivel național, in același interval de timp, au fost inregistrate 1.309 de cazuri noi de…

- Avem 904 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore 15 bistrițeni au fost confirmați pozitiv la infecția cu coronavirus, iar 18 persoane au fost declarate vindecate și externate. De asemenea, s-a inregistrat și un deces. La nivel național, in același interval de timp, au fost…

- Avem 889 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore trei bistrițeni au fost confirmați pozitiv la infecția cu coronavirus, iar 10 persoane au fost declarate vindecate și externate. La nivel național, in același interval de timp, au fost inregistrate 823 de cazuri noi de infecție.…

- Avem 886 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore 10 bistrițeni au fost confirmați pozitiv la infecția cu coronavirus, iar 10 persoane au fost declarate vindecate și externate. De asemenea, s-au inregistrat și trei decese. La nivel național, in același interval de timp,…

- Avem 876 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore 19 bistrițeni au fost confirmați pozitiv la infecția cu coronavirus, iar 14 persoane au fost declarate vindecate și externate. La nivel național, in același interval de timp, au fost inregistrate 1.225 de cazuri noi de infecție.…

- Avem 57 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore 13 bistrițeni au fost confirmați pozitiv la infecția cu coronavirus, iar 14 persoane au fost declarate vindecate și externate. In carantina, la aceasta ora, se afla 54 bistrițeni. La nivel național, in același interval de…

- Avem 844 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore 17 bistrițeni au fost confirmați pozitiv la infecția cu coronavirus, iar 12 persoane au fost declarate vindecate și externate. In carantina, la aceasta ora, se afla 511 bistrițeni. La nivel național, in același interval de…

- Avem 780 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore 19 bistrițeni au fost infectați cu coronavirus, iar 10 persoane au fost declarate vindecate și externate. 154 de persoane se afla in carantina. La nivel național, in același interval de timp, au fost inregistrate 1.284 de…