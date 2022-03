Stiri pe aceeasi tema

- Biserica Ortodoxa Romana a continuat acțiunile sociale destinate refugiaților ucraineni sosiți in Romania și in Republica Moldova, precum și cetațenilor ramași in Ucraina și a ajuns la aproape 24 de milioane de lei, informeaza Biroul de Presa al Patriarhiei Romane.

- Pe fondul dramatic al declanșarii razboiului din Ucraina și al catastrofei umanitare provocata de acesta, Biserica Ortodoxa Romana s-a mobilizat inca din primele zile ale acestui conflict declanșat de Rusia impotriva unei țari independente și suverane, acordand ajutor multiplu refugiaților ucraineni…

- Ajutorul umanitar oferit de Biserica Ortodoxa Romana in contextul razboiului din Ucraina s-a ridicat pana la aproape 19 milioane de lei, pana pe 10 martie, a informat luni Patriarhia Romana. De asemenea, Biserica organizeaza și acțiuni de donare de sange pentru Ucraina. „Pe fondul dramatic al declansarii…

- Ajutorul umanitar oferit de Biserica Ortodoxa Romana in contextul razboiului din Ucraina s-a ridicat pana la aproape 19 milioane de lei, pana pe 10 martie, a informat luni Patriarhia Romana. De asemenea, Biserica organizeaza și acțiuni de donare de sange pentru Ucraina.

- Ajutorul umanitar oferit de Biserica Ortodoxa Romana in contextul razboiului din Ucraina este in valoare de 18.823.874 lei, pana la data de 10 martie, a transmis, luni, Patriarhia Romana, intr-un comunicat de presa, citat de Agerpres . BOR a precizat ca a organizat, pana acum, 128 transporturi umanitare…

- Patriarhul Daniel a transmis un mesaj in care vorbește despre razboiul declanșat de Rusia in Ucraina și despre necesitatea de a ajuta in continuare refugiații ucraineni care tranziteaza Romania sau raman aici. Patriarhul Romaniei a mai subliniat ca „este necesar sa cultivam pacea inimii noastre si sa…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a anuntat luni un „ajutor umanitar imediat” de 100 de milioane de euro pentru Ucraina si Republica Moldova, ajutor ce va consta in alimente, apa, materiale sanitare si materiale pentru realizarea de adaposturi pentru refugiatii care fug de razboiul din Ucraina,…

- Patriarhia Romana face apel la toți clericii și mirenii sa se mobilizeze in aceasta perioada critica și sa se implice in acte caritabile de donație, care sa aduca un sprijin real și o mangaiere „celor striviți acum de teama, neputința și suferința” din cauza razboiului din Ucraina. „Ultimele zile de…