Biserica Catolică îl sărbătorește pe Fericitul Anton Durcovici, un episcop nemuritor Sambata, 10 decembrie, il comemoram pe Fericitul episcop Anton Durcovici, la 71 de ani de la moartea sa martirica. In ziua de 26 iunie 1949, episcopul Durcovici trebuia sa administreze sacramentul sfantului Mir in Parohia Popesti-Leordeni, de langa Bucuresti, unde 650 de tineri il asteptau pe episcop in biserica. Episcopul a innoptat in palatul episcopal […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

