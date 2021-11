Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban, cu vocea temuranda si ochii inlacrimati, dupa ce liderii PNL au votat excluderea lui din partid: Dupa 31 de ani, nu e placut. Biroul Executiv al Partidului National Liberal a votat cu o majoritate covarsitoare excluderea lui Ludovic Orban din cadrul partidului. Aceasta propunere va…

- Liberalii sunt hotarați sa nu prezinte luni o propunere de prim-ministru, daca acesta nu va avea sprijinul majoritații parlamentare. „Partidul Național Liberal a decis in ședința Biroului Executiv Național de azi, ca in eventualitatea in care se contureaza o majoritate parlamentara, nominalizarea PNL,…