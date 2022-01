Bine de știut după Revelion: Cum scapi de mahmureală rapid și eficient „Nu voi mai bea niciodata”, asta spun cu siguranța toți cei care iși fac de cap, iar a doua zi se lupta cu dureri de cap ingrozitoare și cu stari de voma continue. Probabil și astazi sunt romani care spun acest lucru, mai ales ca este a doua zi dupa Revelion. Totuși, exista cateva remedii care te pot ajuta atunci cand exagerezi cu alcoolul. In primul rand, daca iți vine sa vomiți, trebuie sa o faci, nu sa te abții. Este singura modalitate prin care organismul elimina toxinele. Daca nu poti supravietui fara un calmant, atunci alege aspirina sau ibuprofenul. Nu lua paracetamol deoarece iti poate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cum sa eviți infectarea cu coronavirus de acest Revelion și ce sfaturi au specialiștii. Au mai ramas numai patru zile pana la trecerea dintre ani. Romanii se pregatesc intens pentru petrecerile de Revelion. In majoritatea orașelor este liber la distracție și se vor organiza concerte și focuri de artificii.…

- 1. Bautura verdeAceasta bautura este alcatuita in principal din legume verzi, oferind o curatare naturala a sistemului digestiv. Pentru aceasta reteta de detoxifiere a organismului, veti avea nevoie de: 3 morcovi 3 frunze de varza 2 tulpini de telina 2 sfecla 1 gulie ½ buchet de spanac ½ varza ½ buchet…

- 1. Bautura verdeAceasta bautura este alcatuita in principal din legume verzi, oferind o curatare naturala a sistemului digestiv. Pentru aceasta reteta de detoxifiere a organismului, veti avea nevoie de: 3 morcovi 3 frunze de varza 2 tulpini de telina 2 sfecla 1 gulie ½ buchet de spanac ½ varza ½ buchet…

- Puțin timp ne mai desparte de sarbatorile de iarna. E perioada in care toata lumea iși face planuri: planuri de Craciun, de Revelion, planuri pentru Anul Nou. Cu toții ne dorim sa ne petrecem sarbatorile in liniște. Scrolam pe rețelele de socializare și visam la un loc, undeva poate departe de agitația…

- Bucuria sarbatorilor de iarna poate fi umbrita de pielea afectata de temperaturile joase și vantul rece de afara, iar tu sa te trezești in prag de Revelion cu tenul uscat și iritat, pe alocuri crapat, cu semne de exfoliere. Nu știi ce ar trebui sa schimbi ca sa treci cu bine de aceasta iarna? Dermatologul…

- Chiar daca anul acesta nu a fost unul tocmai fericit, acest lucru nu ar trebui sa te impiedice sa te bucuri de sarbatorile de iarna, care se apropie cu pași repezi. Fie ca vei petrece de Craciun și Revelion singur, cu familia, cu prietenii, fizic sau pe Zoom, este o buna ocazie de a pune in scena momente…

- Fumatul ocazional nu este nici pe departe lipsit de riscuri. Ne-o demonstreaza studiile științifice, potrivit carora chiar și fumatul unei singure țigari pe zi are consecințe semnificative asupra sanatații. Mai exact, un risc mai mare de atac de cord și accident vascular cerebral. Daca o singura…

- Ministrul Educației a anunțat ca in cele doua saptamani de prelungire a Semestrului I in anul viitor calendaristic, in luna ianuarie 2022, perioada 3-14 ianuarie, se vor da tezele.Intrebat daca va fi periata programa de examene, ministrul a spus ca doar daca va fi mai multa predare online. Oficialul…