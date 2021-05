Stiri pe aceeasi tema

- Dan Sarmeș, președintele consiliului de administrație al Piețe SA Timișoara, și-a dat astazi demisia din funcție, in condițiile in care maine este adunare generala, iar pe ordinea de zi este și schimbarea consiliului de administrație, principala „ținta” a noii administrații fiind scoaterea din CA a…

- In urma cu un an, Bill Gates renunța la poziția sa din board-ul Microsoft, una care inca ii permitea sa aiba in mod oficial un cuvant de spus in privința viitorului companiei. El a declarat la momentul respectiv ca este timpul sa se retraga, ca sa se poata concentra pe nenumaratele fundații caritabile…

- Conducerea Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica (ANRE) refuza sa-și dea demisia in pofida votului de neincredere impotriva directorilor ANRE inaintat in Parlament acum o luna, informeaza eNews. Directorul General al Consiliului de Administrație al ANRE Veaceslav Untila a scris Parlamentului…

- Rapoartele de activitate ale SRR și SRTv au fost respinse de comisii Foto: Arhiva. Comisiile parlamentare pentru Cultura au respins astazi rapoartele de activitate ale Radioului și Televiziunii publice pe anii 2017, 2018 și 2019. S-au înregistrat 13 voturi 'pentru' și sapte voturi…

- Comisiile pentru cultura ale Camerei Deputaților și Senatului urmeaza sa dezbata, joi, rapoartele de activitate ale Societații Române de Televiziune și ale Societații Române de Radiodifuziune, dezbaterea venind pe fondul dorinței coaliției de guvernare de a schimba conducerile acestor instituții.…

- Demisia lui Constantin Șerban a venit a doua zi dupa ce ministrul Educației și-a declarat “ferma convingere ca profesorul de invațamant primar din Iași, acuzat de fapte de abuz verbal și emoțional fața de elevii de clasa a II-a, iși va da demisia. Nu tolerez nicio atitudine de abuz fizic sau emoțional…

- Invațatorul Constantin Șerban, acuzat ca a abuzat verbal și a umilit elevii de clasa a II-a de la Școala Gimnaziala „Mihai Codreanu” din Iași, și-a dat demisia in aceasta dimineața. Acesta a declarat pentru Libertatea ca a fost inregistrat in timp ce purta conversații private și decizia cu privire la…