Bill Gates: Masurile de distantare sociala trebuie sa dureze SASE saptamani. Este dezastruos pentru economie

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 4.032 de morti in Italia, cu 627 de decese in plus fata de joi. Incepand de vineri, soldații au fost chemați sa asigure punerea in aplicare a restricțiilor de circulație in regiunea Lombardia, din Italia, in ziua in care oficialitațile au anunțat 627 de decese…

- Edilul le-a adresat în special seniorilor rugamintea de a evita deplasarile și de a pastra distanța sociala. "Va mulțumesc pentru faptul ca cei mai mulți dintre dumneavoastra ați înțeles sa respectați recomandarile și masurile impuse de autoritațile publice pentru împiedicarea…

- Miliardarul Bill Gates, fondator al Microsoft, spune ca situatia de carantina ar putea fi ridicata dupa 6 sau 10 saptamani, in functie de modul in care autoritatile din SUA vor reusi sa faca testarile.Bill Gates spune ca autoritatile din fiecare tara trebuie sa demareze programe agresive de…

- Cancelarul german Angela Merkel a transmis miercuri seara, intr-un discurs televizat, ca este necesara respectarea masurilor impuse de autoritati, argumentand ca Germania se confrunta cu cea mai mare provocare de dupa al II-lea Razboi Mondial. Angela Merkel a indemnat cetatenii sa respecte distanta…

- Premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, a anuntat miercuri un pachet de masuri fiscale in valoare de 212 miliarde de zloti (51,96 de miliarde de dolari) pentru a atenua potentialele daune provocate de pandemia de coronavirus, transmit Bloomberg si Reuters potrivit Agerpres. Pachetul de masuri este…

- Cu cațiva ani inainte ca pandemia de coronavirus sa izbucneasca și sa faca ravagii la nivel mondial, Bill Gates vorbea despre cum un astfel de virus va fi cel mai mare pericol cu care se poate confrunta lumea. Mai mult, fondatorul Microsoft a tras un semnal de alarma in care avertiza ca omenirea nu…

- Expertii chinezi spun ca au pus la punct un kit de detectare rapida, care poate releva prezenta noului coronavirus într-o perioada scurta de timp, cuprinsa între 8 si 15 minute, a transmis agentia Xinhua, citata de EFE."Kitul este de o înalta sensibilitate, este usor de folosit…

- Orașul chinez Wuhan, sursa epidemiei cu coronavirus, inchide toate rețelele de transport și recomanda cetațenilor sa nu paraseasca orașul. Masurile extreme au fost luate dupa creșterea numarului de infectați cu coronavirus și al celor care au murit. Numarul deceselor a crescut deja la 17.