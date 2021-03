Bilete de tratament disponibile pentru seria 2 Referitor la repartiția biletelor de tratament, va informam ca, pentru seria 2, Casei Județene de Pensii Salaj (CJP Salaj) i-au fost repartizate 92 bilete in urmatoarele stațiuni: 1 Mai, Bizușa, Buziaș, Covasna și Moneasa, cu incepere din 06, 07 și 08 – aprilie (in funcție de stațiune). Biletele se pot ridica de la sediul instituției, zilnic, de luni pana joi intre orele 8.00 -14.00, iar vineri intre orele 8.00-13.00. Data limita pentru ridicarea biletelor de tratament pentru seria 2 este 05.04.2021, ora 14.00. Biletele de tratament se elibereaza personal titularului sau unei alte persoane desemnate… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Casa Județeana de Pensii Salaj informeaza beneficiarii de prestații acordate in sistemul public de pensii, care au optat pentru efectuarea plații drepturilor banești in cont curent sau in cont de card, ca taloanele mov ale beneficiarilor care nu au fost gasiți la domiciliu, au fost avizați și nu au…

- Prima serie de bilete de tratament pentru anul 2021 este disponibila la Brașov. Sunt 55 de bilete alocate, in total, Brasovului, dintre care 10 sunt pentru beneficiarii de legi speciale. Biletele de tratament sunt in statiuni precum: Amara, Buzias, Covasna, Geoagiu, 1 Mai, Pucioasa. Plecarea in statiune…

- Casa Județeana de Pensii (CJP) Brașov pune la dispoziția pensionarilor, asiguraților sistemului public de pensii și beneficiarilor de bilete acordate gratuit conform prevederilor unor legi speciale, bilete de tratament in urmatoarele unitați de tratament și recuperare a capacitații de munca aflate in…

- Casa Județeana de Pensii Alba anunța persoanele interesate de bilete de tratament balnear ca incepand din data de 23 martie sunt disponibile bilete in urmatoarele stațiuni: Buziaș, Covasna, Geoagiu, 1 Mai și Moneasa. In acest an, statul acorda aproape 60.000 de bilete de tratament balnear pentru pensionarii…

- *** ROMINSERV VALVES IAIFO angajeaza: • Electrician •Sudor •Lacatuș mecanic. Persoanele interesate de aceasta oportunitate sunt rugate sa isi depuna CV-ul la sediul companiei Rominserv Valves Iaifo din Bulevardul Mihai Viteazul 58, Zalau sau sa il trimita prin e-mail la adresa: [email protected]…

- Casa Judeteana de Pensii Maramures anunta persoanele interesate de bilete de tratament balnear, ca incepand cu data de 23 respectiv 24 martie sunt disponibile 119 bilete in urmatoarele statiuni: 1 Mai – 56 Geoagiu – 8 Bizusa – 28 Moneasa – 8 Covasna – 7 Buzias – 10 Olanesti – 2 Biletele se pot ridica…

- Persoanele fara adapost si cele cu handicap vor fi incluse in etapa a II-a de vaccinare. Persoanele fara adapost si cu grad de handicap vor fi incluse in etapa a II-a de vaccinare anti-COVID-19, a precizat ministrul sanatatii, Vlad Voiculescu, iar azi in sedinta de guvern va fi adoptata o hotarare in…

- In atenția persoanelor indreptațite la acordarea unui bilet de tratament (pensionarii și asigurații sistemului public de pensii precum și beneficiari ai unor legi speciale care prevad un astfel de drept) Casa Județena de Pensii Salaj (CJP Salaj) informeaza pensionarii și asigurații din sistemul public…