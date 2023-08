Bilete de avion mai ieftine cu 20% în septembrie faţă de august. Unde se poate zbura ”Dupa o crestere a tarifelor la biletele de avion, crestere generata de perioada concediilor, agentia de turism online Vola.ro anunta ca a inregistrat o scadere medie a preturilor de 20% in luna septembrie fata de luna august. Altfel spus, calatorii care isi doresc un nou city-break in Europa sau familiile care vor o ultima escapada inainte de a incepe scoala copiilor pot profita din plin de aceasta perioada pentru a face rezervari”, anunta agentia de turism online Vola.ro. In ultima perioada, pe fondul cererii mari din sezonul estival, industria aviatica a fost marcata de o serie de fenomene… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

