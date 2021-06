Stiri pe aceeasi tema

- Taxe mai mari impuse de Tiraspol pentru transportul de mare tonaj. AUR cere președintelui Maia Sandu convocarea Consiliului Suprem de Securitate Transportatorii de mare tonaj care circula din Republica Moldova în regiunea transnistreana sunt nevoiți…

- Vicepresedintele Parlamentului Alexandru Slusari (Platforma DA) califica drept hazardata decizia CEC de a deschide trei sectii de vot pentru cetatenii din stanga Nistrului pe un teritoriu aflat temporar in afara controlului autoritatilor constitutionale de la Chisinau. Slusari spune ca decizia este…

- Presedintele Partidului Comunistilor din Republica Moldova, Vladimir Voronin, a raspuns la acuzatiile legate de afirmatiile sale xenofobe si rasiste, in cadrul unei emisiuni TV, potrivit carora odata cu "sosirea NATO", in Moldova vor incepe sa se nasca "copii cu pielea intunecata". Liderul…

- Tiraspolul a prelungit pana pe 1 iulie termenul de asigurare a deplasarii nestingherite in localitatile amplasate in stanga Nistrului si municipiul Bender si la iesirea din acestea, transmite IPN.

- Biroul Politic Național al Alianței pentru Unirea Românilor a decis astazi care va fi lista care va fi depusa mâine (ora 11:00) la CEC. Vlad Bilețchi, președintele AUR a anunțat în urma cu câteva minute ca locul 1 pe lista AUR va Victoria Grosu Vermeș, care locuiește…

- Este oficial: CEC a validat participarea AUR - Alianței pentru Unirea Românilor la alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova. „Asistam la un moment istoric, un partid politic parlamentar transcende granița de pe Prut și are șanse mari sa intre în Parlamentul…

- In ziua in care este celebrata unirea Basarabiei cu Romania, Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) s-a lansat și in Republica Moldova. Președinte al partidului a fost desemnat liderul Asociației „UNIREA-ODIP”, Vlad Bilețchi, 36 de ani, a anunțat sambata, 27 martie, noua formațiune politica, intr-un…