Bilanțul NEGRU de la Piatra Neamț! Morți și răniți Șapte dintre cei zece pacienți decedați in urma incendiului de la Spitalul din Piatra Neamț erau barbați, iar trei erau femei, cu varsta cuprinsa intre 67 și 86 de ani, a anunțat duminica dimineața Unitatea Medicala intr-un comunicat de presa. TEODOSIE pregatește o judecata pamanteasca Potrivit sursei citate, in unitatea primiri urgențe a spitalului a fost amenajat in cursul nopții un salon de terapie intensiva cu doua paturi și au fost demarate demersurile pentru amenajarea inca unui astfel de salon la etajul trei al cladirii. Zona crepusculara DAMBOVIȚA! A fost interzis și programul de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

