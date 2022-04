Bilanţul medicilor după mesele de Paşte: pacienţi în comă alcoolică, tentative de suicid şi zeci de colici biliare Cumpatarea a lipsit de pe mesele romanilor de Paste. Zeci de persoane au ajuns la spital in Iasi, dupa ce au uitat de sfaturile medicilor si de problemele de sanatate pe care le aveau si s-au trezit cu colici biliare. Nu au lipsit nici cei care au ajuns la spital in coma alcoolica: 15 astfel de pacienti au avut de tratat medicii din Iasi. De asemenea, o tanara de 24 de ani s-a urcat bauta la volan si a provocat un accident rutier. Nu au lipsit nici cei care au ajuns la spital in coma alcoolica: 15 astfel de pacienti au avut de tratat medicii din Iasi. De asemenea, o tanara de 24 de ani s-a urcat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

