Bilanțul campaniei de vaccinare anti-Covid: Cea mai mare rată de vaccinare, în rândul celor cu vârsta între 50-59 de ani Cea mai mare rata de vaccinare anti-COVID, de peste 50%, este in randul persoanelor cu varsta intre 50-59 de ani, urmate de cele intre 60-69 de ani, conform coordonatorului campaniei de vaccinare in Romania, Valeriu Gheorghița. Cel mai mic procent de vaccinare este in randul persoanelor de peste 80 de ani și al copiilor cu varsta intre 12 și 15 ani. Astfel, rata de vaccinare la categoria 50-59 de ani este de peste 50%, urmata de categorie 60-69 de ani – aproape 49%, iar la polul opus sunt cei cu varsta de peste 80 de ani – mai puțin de 25% și copiii intre 12-15 ani – 12%. “Exceptand aceste ultime… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

