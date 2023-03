Ministru ucrainean al Apararii anunța ca Rusia a suferit pierderi omenești uriașie in batalia pentru orașul Bahmut, din estul țarii. „Pierderile rusilor ajung la 500 de morti si raniti in fiecare zi”, a spus ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, pentru Bild am Ziarul Sonntag. Soldații ruși, „carne de tun” Ministrul spune ca soldatii rusi erau doar „carne de tun” in tacticile folosite de Moscova, a spus el. Cifrele victimelor nu pot fi verificate independent. Orasul are a fost puternic afectat de mai multe luni. Armata de mercenari Wagner este foarte activa in zona orașului Bahmut.…