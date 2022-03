Bilanț COVID provizoriu: 3.092 de cazuri noi și 30 de decese, anunțate azi Autoritațile au anunțat duminica, in bilanțul provizoriu, ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 3.092 cazuri de persoane pozitive cu COVID. De asemenea, au fost raportate 30 de decese, dintre care unul anterior intervalului de referința.La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța bilanțul detaliat. Cum au evoluat numarul de cazuri noi și numarul testelor efectuate in ultimele zile: Bilant COVID 5 martie 2022 - 4.837 de cazuri noi - 41.607 de testeBilant COVID 4 martie 2022 – 5.602 de cazuri noi – 47.117 de testeBilanț COVID 3 martie 2022 – 5.953 de cazuri noi – 47.992 de testeBilanț… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

