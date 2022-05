Pana astazi, 17 mai 2022, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 2.903.394 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 681 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 359 mai mult fața de ziua anterioara. 74 dintre cazurile noi din […] The post Bilanț COVID-19 din 17 mai 2022: 681 de cazuri noi și 13 decese, raportate in ultimele 24 de ore in Romania. Vezi situația pe județe first appeared on albaiuliainfo.ro .