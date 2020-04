Stiri pe aceeasi tema

- Masina a fost oprita pe data de 12 martie la Vama Cenad pe sensul de intrare in Romania. Reprezentantii firmei de pompe funebrea u declarat ca se intorc din Slovenia dar din verificarile efectuate s-a constatat ca transportul venea din Italia. Parchetul de pe langa Judecatoria Sannicolau Mare…

- Incident alarmant la Punctul de Trecere a Frontierei Cenad. Doua persoane transportau cu masina de pompe funebre patru cadavre provenite din Italia, dar au declarat ca proveneau din Slovenia. Masina a fost oprita pe data de 12 martie la Vama Cenad pe sensul de intrare in Romania. Reprezentantii firmei…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Sannicolau Mare a deschis dosar penal pentru fals in declaratii pe numele a doi reprezentanti ai unei firme de pompe funebre, care au declarat ca aduc in tara patru decedati din Slovenia, in realitate provenind din Italia, se arata intr-un comunicat."La data…

- Doi angajați ai unei firme de pompe funebre sunt cercetați penal pentru fals in declarații. Aceștia adus patru morți din Italia, iar in Vama Cenad au mințit ca vin, de fapt, din Slovenia. Potrivit procurorilor din Sannicolau Mare, cei doi angajați ai firmei de pompe funebre au intrat in țara inca din…

- La data de 12.03.2020 s-a inregistrat la Parchetul de pe langa Judecatoria Sannicolau Mare dosarul penal nr. 235/P/2020, avand ca obiect infractiunea de fals in declaratii, prevazutade art.326 Cp. S-a retinut ca la data de 12.03.2020, in jurul orei 09.45, in Punctul de Trecere aFrontierei Cenad, pe…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Sannicolau Mare a inceput urmarirea penala pentru fals in declaratii a sase persoane care la intrarea in tara prin Vama Cenad au dat declaratii ambigue legat de locul de unde vin, in contextul pandemiei COVID-19. "In Punctul de Trecere a Frontierei Cenad s-au prezentat…

- Testele au confirmat infecția cu Covid-19 pentru inca 186 de persoane, pe teritoriul Romaniei, in ultimele 24 de ore, potrivit situației prezentate marți de Grupul de Comunicare Strategica. Romanii continua, insa, sa sfideze pericolul, astfel ca mulți s-au ales cu dosare penale sau au fost trimiși…

- Polițiștii de frontiera satmareni au descoperit și indisponibilizat un autoturism marca Volkswagen Passat, cautat de autoritațile din Germania, a carui valoare se ridica la aproximativ 19.000 lei. Duminica, 12 ianuarie, in jurul orei 10.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare,…