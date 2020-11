Bilanț coronavirus: A fost depășit pragul de 300 000 de îmbolnăviri de la începutul epidemiei în România In ultimele 24 de ore au fost raportate 6.752 de noi cazuri de imbolnaviri cu coronavirus și 86 de decese. De la inceputul epidemiei, in Romania au fost raportate 303.751 de imbolnaviri. 204.679 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 6.752 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos. Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

