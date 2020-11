Stiri pe aceeasi tema

- Alte 8.651 de cazuri de infectare cu noul coronavirus - cel mai mare numar de la debutul pandemiei - au fost raportate in ultimele 24 de ore in Romania, in urma a 35.964 de teste. Bilanțul COVID-19 a ajuns astfel la 267.088, potrivit datelor transmise de Grupul de Comunicare Strategica. De asemenea,…

- Autoritațile au facut un nou anunț sumbru. Grupul de Comunicare Strategica a transmis pentru ziua de miercuri, 11 octombrie, ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.880 de noi cazuri de infectare cu coronavirus. Iata cate persoane și-au pierdut viața in acest interval!

- Autoritațile au facut un nou anunț sumbru. Grupul de Comunicare Strategica au anunțat pentru ziua de miercuri, 7 octombrie, ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.958 cazuri de infectare cu COVID-19 in ultimele 24 de ore! Iata cate persoane și-au pierdut viața in acest interval!

- Ziarul Unirea OFICIAL| RECORD: S-A DEPAȘIT PRAGUL DE 2000 DE CAZURI DE INFECTARE CU COVID-19! 2158 cazuri noi de coronavirus in Romania și 550 pacienți internați la ATI. Bilanțul total ajunge la 127.572 de imbolnaviri Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații, miercuri, 30 septembrie, noul…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis un nou anunț sumbru. Potrivit autoritaților, in Romania, in ultimele 24 de ore a fost inregistrat un record de noi cazuri de infectare cu coronavirus. Cate persoane și-au pierdut viața in acest interval de timp?

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat joi, 3 septembrie 2020, 1.365 de cazuri noi de infectare cu coronavirus. Pana astazi, 3 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 91.256 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 39.275 de pacienți au fost declarați vindecați…

- Joi 13 august, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat un nou record de cazuri de COVID-19 pentru Romania: 1.454. In ultimele 24 de ore, 53 de persoane au murit, in timp ce 478 se afla in stare grava.