- BBC transmite ca Națiunile Unite considera ca acum intreaga umanitate este amenintata. Organizatia avertizeaza ca in statele deja afectate de conflicte, dezastre naturale sau modificari climatice numarul deceselor provocate de COVID-19 va fi mult mai mare, mai noteaza site-ul postului national de radio…

- Organizația terorista Statul Islamic le cere militanților sai sa nu calatoreasca in Europa, pentru a nu se imbolnavi de coronavirus, scrie Politico, care citeaza Homeland Security Today. In utima ediție a newsletter-ului ISIS, editorii care de obicei ii indemnau pe jihadiști sa organizeze atacuri teroriste…

Organizația locala a PSD Campia Turzii este intr-o tensiune maxima, dupa ce in spațiul public apar informații privind mai multe candidaturi pentru desemnarea celui care va reprezenta organizația...

- Organizația UK “Teach A Man To Fish” a selectat Colegiul Tehnic C.F. “Unirea” din Pașcani ca fiind caștigator al “School Enterprise Challenge 2019”! Astfel, unitatea de invațamant a primit Best Bronze Annual Report in Europe and the Middle East, ales de un complet de jurați internaționali. In 2019,…

Organizația de tineret a PNL Turda organizeaza un eveniment, pe zona pietonala a municipiului Turda, cu ocazia Dragobetelui, in 24 februarie.

- Belgia l-a convocat vineri pe ambasadorul Israelului la Bruxelles, Emmanuel Nahshon, dupa ce diplomatul a scris tweet-uri critice impotriva Belgiei, care a invitat un ONG care lucreaza cu copiii palestinieni din zonele de razboi sa vorbeasca in fața Consiliului de Securitate al ONU. „L-am convocat pe…

- Intalnirea a fost organizata de asociatia Animal Society, care deruleaza o campanie nationala de imbunatatire a atitudinii generale a cetatenilor fata de cainii fara stapan. Organizatia activeaza in domeniu de peste 25 ani, mult timp fiind cunoscuta drept Vier Pfoten Romania.

- ​Un parc tematic din China a stârnit un val de critici dupa ce a aruncat un porc prins cu o coarda elastica de pe un turn de 68 de metri, potrivit BBC. Momentul a fost pus la cale de parc pentru a inaugura o noua locație de bungee jumping. Evenimentul a creat un val de reacții negative…