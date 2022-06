Stiri pe aceeasi tema

Un general rus a fost ucis in estul Ucrainei, a anunțat un jurnalist al presei de stat ruse citat de Reuters, adaugandu-se astfel la șirul de pierderi militare de rang inalt suferite de Moscova.

Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat Occidentul ca Rusia va lovi noi tinte daca Statele Unite ale Americii vor incepe sa furnizeze Ucrainei rachete cu raza mai lunga de actiune, a relatat duminica agentia de presa oficiala rusa TASS, citata de Reuters.

Armata americana a anunțat ca a atribuit un contract in valoare de 625 de milioane de dolari companiei Raytheon Technologies Corp pentru rachete antiaeriene Stinger, in vederea refacerii stocurilor trimise in Ucraina, scrie Reuters.

Ucraina a raportat luni dimineața un alt atac cu rachete impotriva regiunii de coasta Odesa de la Marea Neagra, care a provocat pagube la infrastructura și a generat un incendiu.

Camera Reprezentantilor din SUA, condusa de democrati, a votat, marti seara, pentru a aproba un proiect de lege privind un ajutor de circa 40 de miliarde de dolari acordat Ucrainei, care continua sa infrunte asaltul brutal al Rusiei, potrivit CNN.

Presedintele american Joe Biden a anuntat miercuri un nou ajutor militar al SUA pentru Ucraina in valoare de 800 de milioane de dolari, in special echipamente grele, a aratat Casa Alba intr-un comunicat, transmit Reuters si AFP.

Ucraina a primit din partea SUA si a aliatilor sai peste 60.000 de rachete antitanc si peste 25.000 de rachete antiaeriene, a anuntat joi seful Statului Major al armatei americane, generalul Mark Milley, potrivit Reuters.

Seful JPMorgan, Jamie Dimon, a avertizat luni ca banca americana ar putea pierde aproximativ un miliard de dolari din cauza expunerii sale la Rusia, fiind pentru prima data cand a detaliat nivelul potentialelor pierderi ce ar putea rezulta in urma conflictului din Ucraina, transmite Reuters.