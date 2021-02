Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a revocat un anunt oficial al predecesorului sau care a blocat multi solicitanti de "carti verzi" (green cards) si lucratori straini temporari sa patrunda pe teritoriul SUA, informeaza Reuters. Fostul presedinte Donald Trump a anuntat aceste interdictii anul trecut, argumentand…

- Presedintele american Joe Biden a avertizat ca rivalitatea dintre Statele Unite si China va lua forma unei ”competitii extreme”, apreciind ca omologul sau chinez Xi Jinping este dur și fara ”niciun pic de democrație in el”, informeaza News.ro , care citeaza AFP. Joe Biden a spus, intr-un interviu pentru…

- China a anuntat sanctiuni impotriva unor oficiali ai deja fostei administratii Trump, intre care fostul secretar de stat Mike Pompeo, joi dimineata (ora locala) aproape imediat dupa ce Joe Biden a depus juramantul ca presedinte al Statelor Unite, informeaza Reuters. Ministerul chinez de Externe a declarat…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, si-a prezentat echipa pentru mediu si clima, un grup cu un program ambitios, care va schimba multe din reglementarile administratiei Trump, relateaza Reuters si AFP, conform news.ro. Michael Regan va deveni primul barbat de culoare care va conduce Agentia…

- Electorii americani au inceput luni votarea formala a noului presedinte democrat al SUA, Joe Biden, primii fiind cei din statele Georgia si Arizona, ambele castigate de democrati la scrutinul din 3 noiembrie, transmite Reuters, citata de Agerpres.

- Presedintele ales Joe Biden a declarat joi pentru CNN ca i-a cerut imunologului Anthony Fauci, principalul expert american in boli infectioase si o figura foarte respectata in Statele Unite, sa faca parte din echipa sa de combatere a pandemiei de COVID-19 in calitate de consilier medical principal,…