Stiri pe aceeasi tema

- Schimbari masive de activitate in unitațile de invațamant din județul Timiș, cauzate de intrarea Timișoarei și a zonei periurbane in carantina. Masura a trimis in online mai bine de jumatate din populația școlara a județului.

- Demis de la șefia Piețe SA, Ionuț Nasleu, il sfideaza pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Nasleu spune ca demiterea sa e singura realizare a actualului edil și spune ca pleaca cu frunctea sus, deși catalogheaza demiterea sa ca fiind una abuziva. "In sfarșit, primarul Dominic Samuiel Fritz…

- Intervenție a pompierilor, in noaptea de joi spre vineri, pe bulevardul Revoluției din 1989 din Timișoara. Salvatorii au fost chemați sa intervina dupa ce un copac s-a prabușit peste un autoturism.

- Pompierii timișoreni au fost alarmați azi noapte, la ora ora 02:19, in legatura cu producerea unui incendiu la piața de flori din Piața 700, Timișoara.La fața locului s-au deplasat de urgența 30 de pompieri cu 6 autospeciale de stingere, 2 autoscari de lucru la inalțime și un echipaj SMURDIn urma incendiului…

- Pompierii timișoreni au fost alarmați azi noapte, la ora ora 02:19, in legatura cu producerea unui incendiu la piața de flori din Piața 700, Timișoara.La fața locului s-au deplasat de urgența 30 de pompieri cu 6 autospeciale de stingere, 2 autoscari de lucru la inalțime și un echipaj SMURDIn urma incendiului…

- Pompierii timișoreni au fost alarmați azi noapte, la ora ora 02:19, in legatura cu producerea unui incendiu la piața de flori din Piața 700, Timișoara.La fața locului s-au deplasat de urgența 30 de pompieri cu 6 autospeciale de stingere, 2 autoscari de lucru la inalțime și un echipaj SMURDIn urma incendiului…

- Inspirata de orasul polonez Katowice, unde si-a petrecut o parte din izolarea in pandemie, Elisabeta Varga a creat un joc ce promoveaza centrul istoric al Timisoarei si este compus dintr-un puzzle, cateva cladiri in miniatura si carti postale

- Denisa Gog, cantareața de muzica populara, a murit in urma unui tragic accident rutier petrecut joi, in comuna Dumbravita, langa Timisoara.Denisa Gog, cantareața de muzica populara și dansatoare la ansamblul folcloric din Dumbravita, comuna aflata la marginea Timisoarei, a murit joi, intr-un grav accident…