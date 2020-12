Bicarbonatul de sodiu. 5 utilizări geniale în gospodărie Bicarbonatul de sodiu este un ingredient ce nu trebuie sa lipseasca din nicio gospodarie. Acesta are o mulțime de beneficii și poate fi utilizat atat in mai multe domenii, de la ingrijirea propriului corp, la cea a intregii case și nu numai. Iata ce utilizari geniale are! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cuptorul aragazului este, cu siguranța, cel mai murdar loc din bucatarie. In plus, efortul de a-l curața este uriaș. Bicarbonatul de sodiu poate ajuta gospodinele sa scape de ”grija zilei de maine”, avand mai ușor un aparat de gatit gata sa faca fața oricarei fripturi suculente, lasate cu orele in cuptor,…

- Bicarbonatul de sodiu este nelipsit din bucataria oricarei gospodine. Relevanta in acest sens este și povestea unei femei care a decis sa arunce la gunoi insa plicul, deoarece mai avea in el doar puțina soluție. Ce s-a intamplat apoi. A pus bicarbonat de sodiu in coșul de gunoi Mare i-a fost mirarea…

- Daca bicarbonatul de sodiu rezolva multe dintre problemele din gospodarie, specialistii spun ca anumite obiecte nu trebuie curatate niciodata cu bicarbonat de sodiu. La ce nu trebuie sa folosesti bicarbonatul de sodiu Desi este de mare ajutor in multe dintre problemele casnice, bicarbonatul de sodiu…

- Bicarbonatul de sodiu este un ingredient la indemana tuturor, foarte ieftin și folositor. Ce se intampla daca il pui in prajituri și in alte copturi? E bine sa procedezi așa atunci cand vine vorba de aluat. Care e diferența dintre agenții de creștere? De ce e bun bicarbonatul de sodiu in prajituri?…

- Bicarbonatul de sodiu este un ingredient versatil, prezent in fiecare bucatarie, care te poate scoate din necaz in numeroase situații, daca știi cum sa il folosești. Pe langa intrebuințarile culinare, acest produs poate fi un ajutor de nadejde și in alte cazuri. Cum iți albești dinții cu bicarbonat…

- Bicarbonatul de sodiu este un ingredient extrem de util intr-o bucatarie. El nu se utilizeaza doar in ce privește curațenia, ci și preparatele culinare. Astfel, aluaturile de patiserie devin mai pufoase cu bicarbonat de sodiu, dar ce se intampla daca punem bicarbonat in mazare? Iata cum ar trebui sa…

- Bicarbonatul de sodiu este arma secreta a celor mai pricepute gospodine. Este folosit ca ingredient secret in multe preparate, are efecte nebanuite, cand este utilizat pentru a menține curațenia in casa. Pune un saculeț cu bicarbonat de sodiu in dulapul cu haine. Ce vei descoperi, cateva zile mai tarziu,…

- Bicarbonatul de sodiu este un element comun în toate casele și este benefic pentru atât de multe lucruri, inclusiv pentru tratamente de piele. Acesta ajuta la curațarea tenului de acnee, puncte negre sau pete. Elimina aspectul uleios al tenului și are…