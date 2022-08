Stiri pe aceeasi tema

- Bicarbonatul de sodiu este ingredientul care te ajuta ori de cate ori ai nevoie in prepararea unei rețete, a unui tratament de infrumusețare sau curațenie. Ei bine, de aceasta data bicarbonatul de sodiu va fi folosit pentru imbunatațirea performanței fizice. Este un tratament care te va ajuta la nevoie!

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca bicarbonatul de sodiu te ajuta ori de cate ori intampini diverse probleme, fie ele de beauty, curațenia casei sau rețete. Ei bine, astazi va vom prezenta un truc util cu bicarbonat de sodiu, care te va ajuta in curațarea periei de par. Este un truc util,…

- Cistita este inflamația vezicii urinare cauzata, in general, de o infecție. Este necesara consultarea unui medic pentru aceasta infecție, insa exista și remedii natural care va vor ajuta la nevoie. Iata un truc pentru aceasta problema cu bicarbonat de sodiu și aspirina!

- Bicarbonatul de sodiu este un ingredient care ajuta la foarte multe lucruri, mai ales in bucatarie. El ajuta chiar și la curațarea suprafețelor și a altor lucruri. De asemenea, este folosit și in gatire. Spre exemplu, bicarbonatul de sodiu poate fi adaugat in apa de fierbere și are efecte nebanuite.…

- Cu siguranța ai vasat și tu ceva pe covor, iar covorul a ramas patat și nu ai știut cu ce sa-l cureți. Ei bine, combinația de bicarbonat de sodiu și oțet este o soluție eficienta pentru indepartarea petelor de pe covoare. Este trucul care te va ajuta la nevoie!

- Frigiderul este o parte importanta a bucatariei. Orice gospodina incearca pe cat de mult de posibil sa țina frigiderul curat și bine organizat. Ei bine, in ciuda eforturilor mirosurile neplacute tot apar, iar asta e deranjant. Cum sa scapi de mirosurile din frigider, dar și de la apar ele. Vezi ce se…

- Știm deja ca bicarbonatul de sodiu ne ajuta ori de cate ori intampinam cate o problema. Ei bine, ai incercat vreodata sa folosești ingredientul minune și lamaia ca remediu pentru o digestie mai buna. Este trucul care te va ajuta la nevoie!

- S-a dat startul sezonului estival, astfel ca piscinele sunt din ce in ce mai pline de diferite domnișoare și doamne care vor fie sa prinda un bronz frumos, fie sa se relaxeze. Ei bine insa, daca nu ai avut timp sa mergi la salon pentru pedichiura, ajutorul tau sta chiar in bicarbonatul de sodiu. Iata…