IPJ Galati: Buletin informativ -14.01.2022

Nr. 2043709 din 14 ianuarie 2022 EVENIMENT RUTIER In data de 13 ianuarie 2022, in jurul orei 18.15, Politia orasului Tg. Bujor a fost sesizata prin apel 112 cu privire la faptul ca pe DJ 255, in comuna Mastacani, judetul Galati, s a produs un accident rutier. Politistii care au ajuns la fata locului au stabilit faptul… [citeste mai departe]