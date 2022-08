Stiri pe aceeasi tema

- Gabi Badalau este un personaj extrem de controversat in showbizul romanesc, mai ales in contextul scandalului pe care il are de ceva vreme cu mama copiilor lui. Cu toate ca exista multe probleme in viața sentimentala a omului de afaceri, acesta nu se teme sa iși declare iubirea pentru actuala sa partenera,…

- Cu toții știm ca in ultima vreme au aparut multe discuții cu privire la Iulia Salagean și relația dintre Gabi Badalau și Bianca Dragușanu, mai ales pentru ca afaceristul i-ar fi trimis blondinei mai multe mesaje. In exclusivitate pentru Antena Stars, Iulia Salagean a ținut sa faca lumina in acest caz,…

- Incurcate sunt caile iubirii și chiar imprevizibile uneori! Relația dintre Bianca Dragușanu și Gabi Badalau a fost plina de foarte multe provocari și tensiuni de-a lungul timpul, insa iubirea dintre cei doi a fost mai presus de orice, motiv pentru care nu au renunțat unul la celalalt. Afaceristul și…

- Iulia Salagean nu se lasa! Face ce face și tot mai ”arunca” in mediul online un mesaj cu subințeles pentru Bianca Dragușanu și Gabi Badalau. Blondina a scos la iveala mesaje destul de controversate dintre ea și celebrul afacerist, dar stați sa vedeți ce a postat recent pe contul ei de Instagram!

- Mama lui Gabi Badalau a fost o prezența discreta de-a lungul anilor și abia de cand fiul ei a intrat intr-o relație cu Bianca Dragușanu, aceasta a inceput sa fie mai vocala. De ce este aceasta impotriva relației lor și cu ce se ocupa femeia.

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca Bianca Dragușanu și Gabi Badalau și-au spus adio dupa un an și jumatate de relație. Ei bine, deși au anunțat acest lucru in fața tuturor, iata ce spune vedeta despre o impacare intre ei. Mai este sau nu posibil acest lucru!?

- Bianca Dragușanu a reacționat dupa desparțirea de Gabi Badalau, iar blondina l-a atacat dur pe fostul ei iubit. Intr-un interviu acordat pentru Xtra Night Show, diva a ținut sa spuna ca Gabi Badalau ”nu iși asuma nimic” și ca ”traiește in doua lumi”.

- Dupa ce Gabi Badalau a anunțat seara trecuta ca a decis impreuna cu Bianca Dragușanu sa puna stop relației de iubire, iata ca reporterii Spynews.ro au contactat-o și pe blondina pentru un punct de vedere. Aveam prima reacție a Biancai Dragușanu dupa anunțul separarii.