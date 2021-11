Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu a dat un interviu in care a vorbit despre fiica ei, dar și despre sentimentele care o incearca de cand a devenit mama. Vedeta se simte fericita și ține sa ii mulțumeasca divinitații pentru tot ceea ce traiește din momentul in care a nascut-o pe fiica ei, Sofia. Cele doua au o relație…

- Declarațiile pe care Bianca Dragușanu le-a facut astazi despre fiica ei vor infuria multe mame din Romania. Blondina iși crește singura fiica, pe Sofia. Fetița petrece timp și cu tatal ei, Victor Slav, dar și cu mama Biancai Dragușanu. Cu toate acestea, diva petrece cel mai mult timp alaturi de micuța,…

- Razboiul dintre Claudia Patrașcanu și Bianca Dragușanu pare sa nu mai ia sfarșit. Ei bine, blondina a declarat ca nici macar nu o intereseaza ce cuvinte dure sau jigniri i-a adresat cantareața, insa familia ei este afectata de acest scandal de proporții. Iata ce a spus Bianca Dragușanu despre fiica…

- In ciuda tuturor controverselor care au aparut și inca apar in viața ei amoroasa, Bianca Dragușanu este o mama cat se poate de devotata și atenta atunci cand vine vorba despre micuța Sofia. Dis-de-dimineața, blondina le-a aratat internauților cum decurge o zi la cumparaturi pentru ea și pentru fiica…

- Virusul ”ucigaș” a bagat spaima in toata populația, iar oamenii sunt din ce in ce mai speriați sa nu se infecteze cu noul coronavirus, asta pentru ca este extrem de periulos. In aceeași situație se afla și Bianca Dragușanu care a marturisit intr-un interviu recent ca are probleme mari cuu fica sa, mai…

- Bianca Dragușanu este o mama foarte atenta și precauta, in aceasta perioada nefasta. Din cauza valului patru al pandemiei de coronavirus, vedeta este intr-o continua alerta in ceea ce o privește pe Sofia, fetița ei. Diva are probleme cu micuța, despre ce este vorba? Iata ce dezvaluiri face blondina.…

- Alexia Eram și Mario Fresh au o relație de mai mult timp, iar bineințeles aceștia se gandesc și la nunta. Cum iși imagineaza fiica Andreei Esca cel mai frumos eveniment din viața sa și cand vrea sa faca acest pas.