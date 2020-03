Stiri pe aceeasi tema

- Cand totul parea sa mearga bine intre Bianca Dragușanu și Alex Bodi, un nou detaliu ce ne duce cu gandul la o posibila cearta intre cei doi a ieșit la iveala. Bianca și-a schimbat din nou numele de pe Instagram, insa asta nu e tot.

- Bianca Dragusanu si Alex Bodi se inteleg mai bine ca niciodata si iși doresc un copil. Au avut un an tensionat, au fost la un pas sa divorteze, si-au aruncat vorbe grele in public si chiar s-au agresat fizic, in plina strada. Toate au trecut, se pare, si in 2020, Bianca si Alex sunt pusi pe fapte mari.…

- Bianca Dragușanu a facut una dintre cele mai bune alegeri atunci cand a ales sa se casatoreasca cu afaceristul Alex Bodi. Barbatul are o avere uriașa, insa sora lui este o femeie modesta. Cei doi s-au fotografiat in urma cu puțin timp.

- Bianca Dragușanu are parte de o dragoste cu nabadai cu Alex Bodi, insa se pare ca lucrurile acum stau foarte bine. Cei doi petrec mult timp impreuna alaturi de fiicele lor, dar și de fosta soție a barbatului. Intre cele doua femei nu e nici o rivalitate, ci din contra.

- Toata lumea il cunoaște pe Alex Bodi, mai ales de cand a intrat intr-o relație și apoi s-a insurat cu Bianca Dragușanu. Dar nu mulți știu ca acesta are doua fetițe din relații anterioare. Barbatul a declarat ca o trateaza pe micuța Sofia Natalia, fiica Biancai și a lui Victor Slav, ca pe propriul copil,…

- Alex Bodi a fost si este rasfatat de toate fetele din viata lui. Afaceristul si-a aniversat ziua de nastere intr-un club bucurestean, eveniment de la care nu avea cum sa lipseasca Bianca Dragusanu, sotia lui in acte, dar si fosta partenera de viata, Raluca. Si fetitele lui i-au urat "la multi ani",…