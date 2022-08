Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Andreescu (22 de ani, 48 WTA) a debutat cu victorie la US Open 2022 și a caștigat meciul cu Harmony Tan (24 de ani, 112 WTA), scor 6-0, 3-6, 6-1. Campioana la US Open 2019, Bianca Andreescu a reușit o victorie complicata, avand nevoie de 3 seturi, dupa o ora și 42 de minute. Bianca Andreescu,…

- Ana Bogdan, victorie la US Open 2022. Romanii urmaresc cu sufletul la gura ultimul Grand Slam al anului. Pe parcursul urmatoarelor doua saptamani, jucatorii romani se vor intrece cu nume importante din tenis. Confruntarile vor avea loc pe terenurile dure ale USTA Billie Jean King National Tennis Center.…

- Simona Halep s-a calificat in turul 3 al turneului de la Toronto dupa ce a invins-o pe chinezoaica Shuai Zhang, scor 6-4, 6-2. Romanca a inceput ca din tun și a condus cu 3-0 i primul set dar chinezoatca a revenit iar primul set s-a terminat 6-4. Setul doi a fost farar istoric, Simpna impunandu-se…

- Simona Halep s-a impus, miercuri seara, scor 6-4, 6-2, in fața chinezoaicei Shuai Zhang și s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Toronto, Canada, informeaza Gazeta Sporturilor . Simona Halep s-a impus greu in primul set, dupa ce a condus cu 3-0. La 5-4 a irosit trei mingi…

- Novak Djokovic va juca la Wimbledon prima lui semifinala de Mare Slem din acest an, dupa victoria in cinci seturi reusita in fata italianului Jannik Sinner. Italianul de 20 de ani a inceput foarte bine meciul disputat cu favoritul nr 1 al turneului de la Wimbledon, sarbul Novak Djokovic, si a castigat…

- ​Harmony Tan continua sa surprinda la Wimbledon 2022: jucatoarea care eliminat-o pe Serena Williams in runda inaugurala a reușit sa ajunga in turul al patrulea, dupa ce a trecut sambata de Katie Boulter (118 WTA).

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, care a castigat primele doua turnee de Mare Slem ale anului, a debutat cu o victorie la Wimbledon, 6-4, 6-3, 3-6, 6-4 cu argentinianul Francisco Cerundolo, marti, la Londra, potrivit Agerpres.Nadal, care nu a mai jucat la Wimbledon de la semifinala pierduta in 2019,…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Bara s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA 125 de la Valencia, dotat cu premii totale de 115.000 dolari, marti, dupa ce a invins-o pe sarboaica Olga Danilovic cu 6-2, 6-4, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…