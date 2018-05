Stiri pe aceeasi tema

- Fiica lui Florin Salam va deveni mama pentru prima oara, iar tatal ei iși dorește cele mai bune condiții pentru ea, așa ca a luat decizia de a o muta in vila lui din Berceni. Betty Salam se pregatește de doua evenimente mari in cursul acestui an: se va casatori și va deveni mamica unui […] The post…

- Betty Salam și iubitul ei, Catalin Vișanescu, au primit, oficial, permisiunea de a se casatori. In urma cu aproximativ o luna, Florin Salam a depus la Judecatoria Sectorului 3 din Capitala o acțiune in numele fiicei sale, prin care a cerut magistraților sa-i aprobe “casatoria minorului“, pentru ca Betty…