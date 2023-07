Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul lui 2023, candidații erau precauți in aplicari și se concentrau pe stabilitatea locului de munca, fiind influențați de semnele unei posibile recesiuni. Cu timpul insa, ritmul cautarilor de noi joburi și al aplicarilor a accelerat, depașind cu 23% numarul de aplicari din a doua jumatate…

- ”Inceputul anului 2023 a adus foarte multe incertitudini, pe fondul zvonurilor despre o posibila criza financiara, dar si al contextului economic local, marcat de inflatie si preturi in crestere pentru traiul de zi cu zi. Astfel, stabilitatea locului de munca a devenit esentiala pentru cei mai multi…

- Angajații profita de minivacanța dintre 1 și 5 iunie. Cei mai mulți au planuri aproape de casa, dar și la munte sau pe litoral, biletele de tren fiind deja aproape epuizate. Ziua Internaționala a Copilului este un prilej pentru angajați de a petrece cateva zile libere in familie, iar apropierea dintre…

- Candidații din Generația Z devin tot mai activi pe piața muncii, iar angajatorii simt tot mai mult impactul lor asupra actualului model de munca. An de an, tinerii Generației Z reprezinta un procent tot mai mare din populația apta de munca, deși rata de șomaj in randul acestora s-a menținut la 22,2%…

- Luna aprilie animeaza recrutarile, cu peste jumatate de milion de aplicari pe platforma Best Jobs. Candidații intre 25 și 34 de ani, cei mai hotarați sa-și schimbe jobul. Candidații romani și-au intensificat cautarile pentru un nou job in luna aprilie și au inregistrat, in medie, intre 5 și 7 aplicari…

