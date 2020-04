BERD împrumută Bucureştiul cu 555 milioane de lei Municipiul Bucuresti isi acopera cu succes nevoia de finantare imediata cu ajutorul unui imprumut de 555 milioane de lei (echivalentul a 115 milioane de euro) de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), informeaza un comunicat de presa al institutiei financiare. Acest imprumut oferit in regim de urgenta cu un termen scurt de rambursare de trei ani va refinanta transa de cinci ani, scadenta la 4 mai 2020, a programului de obligatiuni ale municipalitatii lansat in 2015. Imprumutul BERD inlocuieste planurile anterioare ale orasului pentru o noua emisiune de obligatiuni… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

