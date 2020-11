Combinatul siderurgic Donalam din Calarasi intentioneaza sa isi acopere un posibil deficit de capital de lucru printr-un imprumut in valoare de cinci milioane de euro de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), informeaza un comunicat de presa al institutiei financiare internationale. Donalam, cu sediul in Calarasi, este unul dintre principalii jucatori din industria barelor din otel laminat la cald din Europa. Compania a fost infiintata de grupul italian AFV Beltrame Group in 2006, iar un an mai tarziu, in 2007, a achizitionat un laminor pe platforma fostului combinat siderurgic…