Toate marile lanțuri de benzinarii au ieftinit, vineri, carburanții cu 50 de bani, cand a inceput sa se aplice mecanismul de compensare a prețurilor, suportat jumatate de stat. Daca joi, 30 iunie, benzina se vindea cu circa 8,7 lei litru, vineri, 1 iulie, benzinarii vand benzina cu circa 8,2 lei litru. De asemenea, motorina se […]