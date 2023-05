Benzina se scumpește din nou, după un șir de reduceri. Stațiile peco unde prețul e neschimbat OMV Petrom, a scumpit vineri, 19 mai, benzina cu 3 bani/l si motorina cu 5 bani/l pentru prima data in aceasta saptamana in care a efectuat ieftiniri marginale, probabil ca urmare a aprecierii cotatiilor internationale ale petrolului din ultimele zile. In pofida scumpirii de vineri, pretul motorinei a scazut in ultima luna cu 55 de bani/l, iar cel al benzinei cu 42 de bani, conform Profit.ro. In urma deciziei OMV Petrom de a majora pretul motorinei standard cu 5 bani/l, iar pe cel al benzinei standard cu 3 bani/l, dieselul se poate cumpara cu 6,43-6,46 lei/l in statiile Petrom si… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

