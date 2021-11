Stiri pe aceeasi tema

- Articolul Inainte sa moara, Benone Sinulescu spunea ca vrea sa-și mai vada casuța natala din Siriu se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Benone Sinulescu s-a stins cu dorinta de a-si vedea casa natala de la Siriu, judetul Buzau, locul cel mai drag sufletului lui. Solistul se stabilise in comuna…

- Regretatul artist Benone Sinulescu lasa in urma sa o avere considerabila. Pe langa cele peste 100 de melodii de muzica populara, artistul a strans de-a lungul vieții și alte bunuri, dar și o impresionanta colecție de case, in București, Buzau și Arad. Avand deja un precedent, artistul decidea in 2014…

- Interpretul de muzica populara Benone Sinulescu a murit joi, la varsta de 84 de ani. Artistul si-a facut testamentul in urma cu mai multi ani, mai exact in 2014. Atunci, el declara ca i-a lasat averea soției sale, iar cand ea nu va mai fi, nepoții vor moșteni agoniseala de-o viața a artistului, potrivit…

- Benone Sinulescu avea deja testamentul facut de ani buni la notariat. Artistul a murit la varsta de 84 de ani, dupa ce in vara acestui an a ajuns de urgența la spital.Este vestea trista a zilei! Benone Sinulescu a murit joi, 18 noiembrie, la spital, din cauza unei pneumonii care s-a complicat. Toata…

- In 2014, Benone Sinulescu și-a facut testamentul și i-a lasat averea soției sale, iar cand ea nu va mai fi, nepoții vor moșteni agoniseala de-o viața a artistului. "Eu si sotia mea avem reciprocitate… Daca mor eu, totul ii ramane ei… Si drepturile de autor, casele din Bucuresti, Buzau si de langa Arad,…

- Conform prognozei meteo pentru sambata, 16 octombrie 2021, vremea va continua sa fie rece. In majoritatea zonelor, norii vor acoperi cerul și la munte vor cadea precipitații mixte. Afla de pe a1.ro ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov, Arad, Timișoara, Oradea, Sibiu,…

- „Incepem anul scolar cu prezența fizica.Sunt 253 de scoli in care nu sunt asigurate masuri igienico-sanitare. Cele mai multe in Dolj, Arad, București si Buzau. Trebuie rezolvate aceasta situație cat mai rapid. Mai avem 53 de scoli care nu au asigurate materiale de curatenie si dezinfectie in Dambovita,…

- Alocatiile pentru sustinerea familiei platite in luna iulie 2021 au totalizat 24,61 milioane de lei, suma medie pe beneficiar fiind de 172,30 de lei, potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS), consultate de AGERPRES. In luna iulie erau inregistrati…