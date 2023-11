Stiri pe aceeasi tema

- Prim ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat vineri ca i a spus secretarului american de stat Antony Blinken ca Israelul nu va fi de acord cu niciun armistitiu temporar in Fasia Gaza pana cand ostaticii detinuti de Hamas nu sunt eliberati, dupa ce acesta a solicitat pauze umanitare in teritoriul…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat vineri ca i-a spus secretarului american de stat Antony Blinken ca Israelul nu va fi de acord cu niciun armistitiu temporar in Fasia Gaza pana cand ostaticii detinuti de Hamas nu sunt eliberati, dupa ce acesta a solicitat „pauze umanitare” in teritoriul…

- Intr-o scurta declarație televizata inainte de inceperea Shabbatului, premierul Benjamin Netanyahu a declarat ca i-a spus secretarului de stat american Antony Blinken, aflat in vizita, ca respinge orice intrerupere temporara a luptei impotriva Hamas care nu include „eliberarea ostaticilor noștri”.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat luni ca Israelul nu este de acord cu un armistitiu cu gruparea islamista Hamas, care controleaza Fasia Gaza, informeaza AFP si Reuters, citate de Agerpres. Netanyahu a afirmat intr-o conferinta de presa ca orice conflict face involuntar victime civile,…

- Hamas a atacat in forța: Blinken și Netanyahu au intrat in buncar, la intalnirea de la Tel AvivSecretarul de stat al SUA Antony Blinken, premierul israelian Benjamin Netanyahu și cabinetul de razboi israelian s-au adapostit intr-un buncar timp de cinci minute, cand sirenele de raid aerian au inceput…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat ca a avut o intalnire "foarte productiva" la Riad cu printul mostenitor saudit, Mohammed bin Salman, un angajament diplomatic esential in conditiile in care Israelul se pregateste sa lanseze un atac terestru in Fasia Gaza controlata de Hamas, iar…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat joi ca a discutat cu Israelul despre „nevoile umanitare” ale Fasiei Gaza, bombardata de armata israeliana, aparand in acelasi timp dreptul de a raspunde la atacul mortal al Hamas, informeaza France Presse. „Am discutat despre modalitati de a raspunde…

- Dupa ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca atacul asupra tintelor Hamas abia a inceput, avioanele israeliene de razboi au continuat sa bombardeze Fasia Gaza peste noapte, relateaza BBC preluat de Rador Radio Romania.Oficialii palestineini din domeniul sanatatii au declarat ca 140…