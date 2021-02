Beneficiaza de avantajele consultantei juridice la distanta pe Ad-Avocat

In ultimul an, in domeniul avocaturii, partea de consultanta juridica s-a dezvoltat foarte mult, mai ales in mediul online. Ca urmare a conditiilor speciale in care fiecare institutie si companie au fost nevoite sa-si desfasoare activitatea, in regim telemunca sau online, unii avocati s-au adaptat rapid si au pus bazele unui nou concept - avocat online, adica prestarea de servicii juridice la distanta de un avocat. Acest serviciu consta in consultanta juridica online, in care avocatul si clientul intra in contact, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, respectiv prin telefon sau…