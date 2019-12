Belgia, terorizată de un lup. Animalul fioros a mâncat un cangur Un lup este suspectat ca a mancat un cangur domesticit si a muscat un altul in timpul unui atac pe timpul noptii la Balen, in nord-estul Belgiei, a declarat miercuri pentru AFP un specialist in fauna salbatica.



Cangurul disparut este "probabil mort", mancat "drept masa de Craciun" de catre lup, a declarat Jan Loos, directorul centrului de pentru animale salbatice Landschap.



Celalalt cangur a fost ranit, muscat de ureche, dar este "intr-o stare buna de sanatate", a spus el.



Cangurii se aflau in gradina proprietarilor cand a avut loc atacul. Proprietarii, a caror identitate… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

