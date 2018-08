Belgia, Formula 1. Polițist, ucis în vecinătatea circuitului Spa Politistul a fost impuscat in timpul unui control rutier in jurul orei locale 02:00 (00:00 GMT), precizeaza agentia de presa Belga. Acesta era insotit de un alt politist. Trei persoane se aflau in masina din care s-a tras. Politia cauta in prezent persoanele suspecte. Politistii au raspuns unui apel de urgenta din centrul orasului Spa in legatura cu o disputa, potrivit agentiei de presa VRT. Mai tarziu, Belga a confirmat acest lucru, citandu-l pe ministrul de interne belgian. 'O drama a avut loc in Spa. Sincere condoleante pentru rudele politistului. Toti colegii sai din politia locala pot… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Forțele de ordine au impușcat mortal un algerian inarmat cu un cuțit, ce striga "Allahu Akbar", și despre care se crede ca voia sa atace o secție de poliție din orașul Cornella, regiunea Catalonia, relateaza presa spaniola, potrivit Mediafax. Poliția regionala Mossos a transmis pe Twitter…

- Forțele de ordine au impușcat mortal un algerian inarmat cu un cuțit, ce striga "Allahu Akbar", și despre care se crede ca voia sa atace o secție de poliție din orașul Cornella, regiunea Catalonia, relateaza presa spaniola.Poliția regionala Mossos a transmis pe Twitter ca individul a ...

- Politia regionala a anuntat pe Twitter ca barbatul a intrat in sectia de politie din orasul Cornella, in apropiere de Barcelona, chiar inainte de ora 04:00 GMT 'cu scopul de a ataca ofiterii' si a precizat ca barbatul a fost impuscat.O purtatoare de cuvant a politiei regionale a declarat…

- Politia spaniola a anuntat luni ca a impuscat un barbat inarmat cu un cutit in timp ce incerca sa atace o sectie de politie din Catalonia. Politia regionala Mossos a scris pe Twitter ca barbatul a intrat in sectia din Cornella (langa Barcelona) in jurul orei locale 06.00, cu "scopul de a ataca ofiterii".…

- Cel putin doua dintre avioane erau operate de LATAM Airlines si trei de Sky, ambele din Chile, au confirmat companiile. Potrivit oficialului chilian, 11 amenintari au fost facute in total joi, dintre care doua au fost "fictive" si nouaau avut legatura cu zborurile existente. Toate avioanele…

- Un roman stabilit din copilarie, alaturi de parinții sai, in SUA, a fost gasit impușcat mortal in cap. In dimineața zile de 28 mai, in jurul orei 3:00, prietenul sau a sunat la 911 și a anunțat tragedia. Poliția de peste ocean a declarat ca baiatul și amicul sau se aflau in garaj in momentul in care…

- Un barbat a deschis focul pe strada, la Liege, in estul Belgiei, si a ucis trei persoane, intre care doi politisti, dupa care a fost impuscat de membri ai fortelor de ordine, a declarat pentru AFP o purtatoare de cuvant a Parchetului din oras. Presa scrie ca inainte de atac barbatul ar fi strigat ”Allah...

- Un barbat a impuscat marti mortal doi politisti in orasul belgian Liege (est), potrivit presei belgiene, relateaza BBC News potrivit News.ro . Politia a declarat pentru BBC ca atacatorul a fost ”neutralizat” si ca situatia este sub control. Potrivit presei, suspectul a luat o femeie ostatica. Era neclar…