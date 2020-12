Stiri pe aceeasi tema

- Amenda record, data de DSP Arad, dupa ultimele raportari tardive ale deceselor de COVID și care indicau ca un sfert dintre pacienții morți de COVID la nivelul țarii ar fi din acest oraș. Din cele 107 decese la nivel național, 26 erau raportate ca fiind inregistrate in Arad, in ultimele 24 de ore. Directorul…

- Mai multe surse medicale au aratat ca in weekend, in Baia Mare, pana in seara zilei de duminica, la Spitalul Suport (TBC) a fost mai multe decese. Aceste informații sunt binecunoscute de catre o parte din autoritațile locale, dar și jurnaliști, tocmai de aceea șocul a fost cu atat mai mare duminica…

- Belgia a devenit in noaptea de duminica spre luni a doua țara europeana care intra din nou in carantina totala, pentru a evita colapsul sistemului sanitar din cauza exploziei de cazuri de COVID.

- Ministerul Sanatații din Belgia avertizeaza ca spitalele din țara ar putea ramane in doua saptamani fara locuri la terapie intensiva. Purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatații din Belgia, citat de Reuters și Agerpres, atrage atenția ca numarul pacientilor de la unitatile de terapie intensiva se…

- 500 de medici din Belgia au semnat o scrisoare deschisa in care au declarat ca COVID-19 este doar o boala care poate fi tratata ușor, cu o rata a mortalitații comparabila cu gripa sezoniera. In aceasta situație, stare de urgența nu exista, ea exista doar in capul politicienilor, experți speriați, despre…

- Medicul Cristian Baicus a explicat de ce este mortalitatea atat de ridicata in Romania acum, comparativ cu lunile aprilie-mai. Se pare ca pacienții care ajung sa fie intubați intr-o unitate spitaliceasca de la noi din țara mor și din cauza infecțiilor nozocomiale. "Explicatia poate…

- Un nou deces a fost inregistrat la nivelul județului Alba al unui pacient cbolnav de COVID-19. Este vorba despre o femeie de 59 de ani, din Alba Iulia, cu multiple afecțiuni. Femeia de 59 de ani ar fi decedat aseara, in jurul orei 20.00, la secția ATI a Spitalului Județean de Urgența din Alba Iulia.…

- Belgia, una dintre tarile europene cele mai afectate de pandemia de coronavirus, a depasit miercuri pragul de 10.000 de morti, potrivit cifrelor date publicitatii de Institutul pentru sanatate publica Sciensano, informeaza AFP.