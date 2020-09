Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a depus, miercuri, juramantul pentru un nou mandat, a transmis agentia oficiala de stiri Belta. Ceremonia s-a desfasurat fara sa fi fost anuntata in prealabil, informeaza Reuters, citata de Agerpres.Ceremonia de investire, care in mod normal ar fi trebuit…

- Ceremonia a fost organizata foarte subit si fara un anunt prealabil, in mod normal fiind un eveniment politic major in Belarus. Agentia de stat Belta a relatat ca Lukasenko si-a pus mana dreapta pe constitutie si a depus juramantul de investire in functie in cadrul unei ceremonii la care au participat…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a depus miercuri juramantul pentru un nou mandat, a transmis agentia oficiala de stiri Belta, citata de Agerpres. Ceremonia s-a desfașurat fara sa fi fost anuntata in prealabil.

- Aleksandr Lukașenko, confruntat cu o mișcare de contestare post-electorala la nivel național fara precedent, a depus miercuri – in cadrul unei ceremonii secrete – juramantul pentru al șaselea mandat de președinte, a anunțat agenția naționala de presa Belta, citata de “Le Figaro”. Surse informate au…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a evocat luni ideea unui referendum constitutional pentru a calma ampla miscare de contestare ce are loc in Belarus de trei saptamani, fara a face alte precizari privind modalitatile de desfasurare, calendarul sau continutul consultarii populare, transmit Reuters…

- Presedintele bielorus Aleksandr Lukasenko a anuntat vineri ca a convenit cu omologul sau rus Vladimir Putin ca tarile lor isi vor uni forțele in cazul unei amenintari dinspre Occident, relateaza agentia de presa Belta, preluata de Reuters și Agerpres. Amenințarea Occidentului este una din principalele…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a anuntat vineri ca a convenit cu omologul sau rus Vladimir Putin ca tarile lor si-ar putea uni trupele in cazul unei amenintari dinspre Occident, a relatat agentia de presa BelTA, citata de Reuters. Lukasenko este supus in tara sa unei ample miscari de contestare…

- Ciocniri violente au avut loc intre politie si protestatari duminica noapte in marile orase din Belarus dupa ce presa de stat a anuntat ca presedintele Aleksandr Lukasenko, la putere de 26 de ani, era gata sa castige un al saselea mandat consecutiv, relateaza luni dpa preluat de agerpres.Vezi…