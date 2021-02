Belarus: Lukaşenko susţine că are prea multă putere şi promite un referendum constituţional în 2022 Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a declarat joi ca functia sa presupune prea multa putere si a promis reforme constitutionale care vor fi pregatite in acest an si supuse votului la inceputul lui 2022, relateaza Reuters si AFP. Lukasenko a vorbit la o adunare speciala menita sa dezbata reformele politice, despre care opozantii regimului sau sustin ca este o farsa menita sa-i permita sa se agate de putere dupa luni de proteste in urma scrutinului prezidential contestat din august anul trecut. "Eu sunt pentru o reforma constitutionala", a declarat el in fata celor 2.700 de cadre din partidul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a anuntat ca proiectul noii constitutii din Belarus va fi redactat pana la finalul acestui an, transmite duminica Reuters. Confruntat cu cea mai grava criza politica de cand se afla la putere, liderul de la Minsk a propus o reforma a constitutiei, initiativa…

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump a promis vineri ca va continua sa le dea voce sustinatorilor sai, la o zi dupa ce a lansat un video in care isi lua obligatia unei tranzitii ordonate de putere dupa ce Congresul l-a certificat pe Joe Biden ca presedinte ales in ciuda asaltului manifestantilor…

- Presedintele belarus Alexandr Lukasenko a declarat joi ca in tara va avea loc un referendum privind schimbarea Constitutiei, potrivit agentiei nationale de presa Belta, relateaza Reuters, scrie news.ro. Liderul de la Minsk nu a precizat insa cand va fi organizat acest referendum, despre care…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a declarat joi ca Belarus va organiza un referendum privind schimbarile constitutionale, a relatat agentia de stat Belta, citata de Reuters. Lukasenko, care se confrunta saptamana de saptamana cu proteste, de cand si-a proclamat victoria la alegerile…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a declarat vineri ca va renunta la postul sau dupa ce noua Constitutie va fi adoptata, relateaza agentia de stiri Belta, potrivit agenției Reuters citata de Agerpres.„Nu voi lucra cu voi ca presedinte în baza noii Constitutii”, a spus…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a declarat vineri ca va renunta la postul sau dupa ce noua Constitutie va fi adoptata, relateaza agentia de stiri Belta, potrivit Reuters. "Nu voi lucra cu voi ca presedinte in baza noii Constitutii", a spus Lukasenko, fara a specifica cand anume va veni acest…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a declarat vineri ca va renunta la postul sau dupa ce noua Constitutie va fi adoptata, relateaza agentia de stiri Belta, potrivit Reuters „Nu voi lucra cu voi ca presedinte in baza noii Constitutii”, a spus Lukasenko, fara a specifica cand anume va veni acest…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a declarat vineri ca va renunta la postul sau dupa ce noua Constitutie va fi adoptata, relateaza agentia de stiri Belta, potrivit Reuters. Citește și: Olanda se opune ca Romania sa intre in Schengen, dar cere o 'minizona Schengen', pentru ca tot mai…