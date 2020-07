Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Chinei la Londra a acuzat luni guvernul britanic de ingerinte grosolane in afacerile interne ale Hong Kong, ca reactie la criticile emise de premierul Boris Johnson impotriva noii legi cu privire la securitatea nationala, impusa de Beijing regiunii administrative speciale, retrocedata…

- China va lua "masuri adecvate" daca Regatul Unit extinde accesul la cetatenia britanica pentru locuitorii din Hong Kong, in contextul legii cu privire la securitatea nationala, a anuntat joi ambasada Chinei din Londra, potrivit AFP."Daca partea britanica schimba unilateral regula actuala,…

- Marea Britanie a acuzat, joi, ca Rusia, China și Iranul incearca sa exploateze slabiciunile scoase la lumina de epidemia de coronavirus, in timp ce Beijingul utilizeaza criza pentru a impune adoptarea unei noi legislatii de securitate pentru Hong Kong, relateaza agenția de presa Reuters, citata de Agerpres.”Coronavirusul…

- Marea Britanie a declarat marti ca planul Chinei de a impune o noua legislatie privind securitatea in Hong Kong va submina autonomia si ar putea ameninta drepturile si libertatile in fosta colonie britanica, relateaza Reuters potrivit Agerpres. ''Impunerea legii propuse se afla in conflict direct…

- China și-a pus lumea in cap prin proiectul de lege privind securitatea naționala in Hong Kong. Fosta provincie britanica este ravnita inapoi de stapanitorii ei, cel puțin asta reiese din ultimul mesaj pe care l-a transmis Londra. Intr-o scrisoare deschisa, publicata in doua ziare de mare tiraj, premierul…

- Ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, a vorbit luni despre experienta prin care a trecut cat timp a fost bolnav de COVID-19, noteaza Reuters.Potrivit lui Ben Wallace a fost '”groaznic ca naiba'”, dupa ce s-a luptat cu virusul care l-a secatuit de energie, i-a redus vointa si l-a facut sa-si piarda…