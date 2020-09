Stiri pe aceeasi tema

- PSD va candida singur la alegerile parlamentare din acest an, a anunțat președintele social-democraților, Marcel Ciolacu."Am discutat cu colegii mei in ceea ce priveste aliantele politice si am luat hotararea, fiind ultima zi in care pot fi inscrise la Biroul Electoral Central acorduri de aliante politice,…

- Biroul Electoral Central a schimbat regulile pentru alegerile locale. Astfel, cetatenii cu acte de identitate expirate dupa 1 martie pot vota pe 27 septembrie, scrie Mediafax.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 116: Jos labele de pe copii!Biroul Electoral Central (BEC) a…

- Biroul Electoral Central a emis o hotarare privind aplicarea unitara a prevederilor privind exercitarea dreptului la vot la alegerile locale. Potrivit hotararii BEC, alegatorul care, pana cel mai tarziu in data de 4 septembrie, si-a stabilit resedinta la o alta adresa decat cea de domiciliu voteaza…

- La alegerile locale din 27 septembrie, alegatorii voteaza numai la sectia unde sunt inscriși in lista electorala permanenta sau la secția unde este arondata adresa la care isi are domiciliul sau resedinta, anunța Biroul Electoral Central, potrivit Agerpres. De asemenea, alegatorii care detin un act…

- Alegatorii care nu se pot deplasa la sediul sectiei de votare din cauza de boala sau invaliditate, cei care se afla internati in spital sau executa o pedeapsa privativa de libertate pot depune cereri pentru a vota la alegerile locale cu urna speciala, in anumite conditii.Biroul Electoral Central…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dat publicitatii, joi, numele celor 7 judecatori care vor face parte din Biroul Electoral Central (BEC) la alegerile locale din data de 27 septembrie. ICCJ i-a desemnat pe cei 7 magistrati in urma unei trageri la sorti care a avut loc la ora 13.00.

- Ludovic Orban a dovedit ca PNL nu a invațat cat ar fi fost nevoie din lecția alegerilor locale din 2016 și „prezinta sondaje masluite” in speranța de a-și pacali candidatul, partidul și alegatorii, au susținut liderii Alianței USR PLUS, ca reacție la declarațiile premierului de joi, de la Constanța.„Alegerile…

- Alegerile locale prin care se va stabili cine conduce municipiul Lugoj pentru urmatorii patru ani vor avea loc duminica, 27 septembrie 2020. Autoritatea Electorala Permanenta informeaza ca perioada electorala aferenta alegerilor locale din acest an va incepe cel mai tarziu la data de 29 iulie 2020,…