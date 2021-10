Stiri pe aceeasi tema

- Un bebelus s-a nascut infectat cu SARS-CoV-2 la o maternitate din Iasi. Cazul este o premiera, spun medicii care nu au mai intalnit aceasta situatie de cand ingrijesc gravide, unele din ele confirmate cu COVID-19. Potrivit medicului Razvan Socolov, sef sectie Obstretica Ginecologie de la Maternitatea…

- O pensionara din Barlad, antivaccinista convinsa, a murit dupa ce s-a infectat cu virusul nimicitor Covid-19. A crezut ca este o simpla raceala, astfel s-a tratat acasa pana cand situația s-a inrautațit și a fost nevoita sa sune la 112. Medicii au facut tot le-a stat in putința, insa plamanii ei erau…

- Artista Monica Anghel a anunțat ca a fost depistata cu virusul Sars-CoV-2. Femeia a ținut sa precizeze ca este vaccinata cu ambele doze de ser anti-COVID. Monica Anghel a postat pe Facebook un mesaj prin care a anunțat ca deși este vaccinata cu ambele doze din serul anti-COVID, tot s-a infectat cu virusul…

- Radu Valcan este infectat cu noul coronavirus. Indragitul prezentator s-a imbolnavit de COVID-19 de la sotia sa, Adela Popescu, alaturi de care s-a izolat in casa. Si cel de-al treilea baietel, Adrian, in varsta de doua luni, a fost infectat.

- Mijlocasul ofensiv Ianis Hagi, component al nationalei de fotbal a Romaniei, a fost depistat pozitiv la testul anti-Covid-19 efectuat la Skopje. „Ianis Hagi, in urma unor usoare simptome, a fost testat pozitiv la Skopje. Marti, in jurul pranzului, Ianis Hagi a acuzat usoare dureri de cap in cantonamentul…

- O adolescenta de 13 ani din orasul Soroca a murit din cauza complicațiilor cauzate de COVID-19. Copila s-a stins din viața in 1 septembrie. Medicii spun ca fata s-ar fi infectat de la mama ei, dar parintii i-au dat tratament la domiciliu.

- Persoanele vaccinate impotriva coronavirusului care fac ulterior boala nu au plamanii afectați, așa cum se intampla in situația celor neimunizații, sugereaza un studiu realizat in India, informeaza Reuters, citata de HotNews.ro.Doctorii din India au studiat 205 de adulți cu Covid-19, peste jumatate…

- Expertul in sanatate publica Razvan Cherecheș a analizat radiografiile pulmonare ale unor oamenii infectați cu virusul SARS CoV-2 și a tras concluzia ca plamanii persoanelor vaccinate sunt mai puțin afectați. Cherecheș nu spune insa o informație cheie, și anume in cat timp iși revin plamanii afectați…