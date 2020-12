Stiri pe aceeasi tema

- Alerta in București, dupa ce un bebeluș a fost descoperit, marți seara, pe o strada din Capitala de catre o femeie, au declarat surse judiciare pentru Ziarul Libertatea. Copilul se afla intr-o punga și prezenta semne vitale.Descoperirea a fost facuta, marți seara, de catre o femeie din București care…

- Ioan Niculae, internat la Spitalul de Boli Infectioase ldquo;Victor Babes" din Capitala.Ioan Niculae, patronul echipei de fotbal Astrei Giurgiu, s ar afla internat, in stare critica, la Spitalul de Boli Infectioase ldquo;Victor Babes" din Bucuresti, potrivit Gandul.Milionarul Ioan Niculae s ar afla…

- Alexandru Rafila, reprezentant al Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), considera ca soluția carantinarii unei strazi sau zone din Capitala nu poate fi aplicata, precizand ca acesta este un model care nu a fost folosit, pana acum, in alte state ca varianta de a opri raspandirea noului coronavirus…

- Un bebeluș de doar patru luni a fost abandonat de doi romani pe o strada din Verona. Micuțul a fost norocos, deoarece chiar in acel moment a fost zarit de un trecator. Acum mai multe familii vor sa-l adopte!

- Noaptea trecuta, in jurul orei 23:00, pe strada N.Dimo din Capitala, agentii de patrulare au stopat un automobil de marca Dacia, pentru condus neuniform. Soferul insa a refuzat sa opreasca masina, incercand sa se eschiveze.

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, la Digi24, ca recomanda purtarea maștii și in spațiu deschis in București, in contextul in care rata de infectare cu noul coronavirus a crescut dramatic in ultimele zile și saptamani. Ministrul Tataru mai spune ca purtarea maștii va fi impusa in Capitala…

- Șoc in lumea interlopa: a murit „Regele maradoniștilor”, care a provocat, in Capitala, cea mai mare batalie de strada din ultimii 10 ani! El a fost unul dintre cei mai cunoscuți infractori bucureșteni și reușise sa se impuna in „elita” pungașilor cu mult inainte de Revoluție.

- In plina pandemie de COVID-19, un liceu celebru din Capitala se afla intr-o situație extrem de grava, dupa ce personalul instituției a lasat lampa UV cu care dezinfecta clasele aprinsa. In loc de 15 minute, cat ar fi fost normal sa funcționeze, elevii au stat timp de trei ore in acea incapere cu efecte…